Serie A, Napoli e il ritiro estivo a Castel di Sangro: ecco dove si prepareranno gli Azzurri – VIDEO/ESCLUSIVA

Come già annunciato diverse settimane fa, il Napoli ha rinunciato al ritiro estivo a Dimaro, in Trentino a causa del fatto che le competizioni della nuova stagione riprenderanno dopo soltanto un mese. La Società ha deciso di optare per l’Abruzzo: sarà a Castel di Sangro, infatti, che gli uomini di Gennaro Gattuso si alleneranno in vista della prossima stagione. Erano ben dieci anni che il Napoli effettuava il ritiro estivo a Dimaro.

Qualche giorno fa, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e l’assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, hanno incontrato i sindaci dell’Alto Sangro, i rappresentanti del Pnalm e della Dmc Alto Sangro per definire una vera e propria strategia promozionale, in relazione al ritiro del Napoli. Ci sarà un progetto apposito di promozione territoriale della zona, in accorto con la Società Calcio Napoli.

Per quanto riguarda le date, queste sono ancora incerte: possibile partenza il 20 agosto, in caso di eliminazione dalla Champions League contro il Barcellona. Qualche giorno fa, il presidente De Laurentiis ha precisato: “Sarà un ritiro più lungo se il campionato inizierà più tardi. Non vedo praticabile il via della Serie A il 12 settembre”. Insomma, c’è sicuramente incertezza sulle date.

Noi di Positanonews siamo sul posto e, grazie al lavoro della nostra inviata Monia Alloggio, abbiamo voluto mostrarvi sia il centro sportivo, dove si alleneranno gli Azzurri, sia l’albergo dove alloggeranno (Lo Sport Village Hotel).