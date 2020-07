Sequestrata dalla Gdf droga dal guadagno di 5mln euro

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato 17 chilogrammi di cocaina purissima che era proveniente dall’Olanda su un auto articolato

Redazione – La Guardia di Finanza ha sequestrato 17 chilogrammi di cocaina purissima che era proveniente dall’Olanda su un auto articolato, il cui guadagno sul mercato avrebbe fruttato 5mln di euro.

Il sequestro rientra nell’ambito della sistematica attività di controllo economico del territorio del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, che intercettato il tir sospetto che proveniva dal paese dei tulipani. I baschi verdi hanno proceduto all’ispezione con l’ausilio del cane antidroga Frisbee, ed i 17 kg di cocaina, divisa in 15 panetti ricoperti di plastica nera sigillati, erano occultati all’interno di una borsa nascosta in un vano laterale del rimorchio.

Insieme hanno rinvenuto e sequestrati circa 20 kg. di tabacco trinciato per sigarette, provenienti dal Lussemburgo. L’autista è stato tratto in arresto ed associato presso al carcere di Poggioreale.

Se la cocaina fosse giunta a destinazione, per poi essere rivenduta dai pusher ai “clienti”, avrebbe fruttato 5 milioni di euro.

La stessa Guardia di Finanza durante il lockdown aveva sequestrato 400mila euro in contanti che erano il frutto della vendita di una o più partite di droga ad opera di un’organizzazione di narcotrafficanti e che il corriere albanese stava trasportando in un luogo sicuro, per essere poi reintrodotta nei circuiti illeciti e/o destinata ad operazioni di riciclaggio.

Erano stati rinvenuti nei sedili posteriori di un veicolo condotto da un cittadino albanese denunciato a piede libero.

GiSpa