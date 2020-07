Sentenze pilotate contro Berlusconi? Esposito smentisce tutto dopo intercettazioni del giudice Franco. C’era anche D’Isa nel collegio

Libero Quotidiano torna a parlare della vicenda Berlusconi, della famosa sentenza di Cassazione . Smentisce tutto, Antonio Esposito, e minaccia querele. Sceglie ovviamente il Fatto quotidiano, di cui è editorialista, per difendersi. Il giudice di Cassazione che condannò Silvio Berlusconi per frode fiscale nel 2013 nel processo Mediaset Agrama è tirato pesantemente in ballo dal collega Amedeo Franco, morto nel 2019: Franco nel 2013 era relatore, Esposito il presidente di sezione, e quella sentenza sarebbe stata “pilotata dall’alto”. Il Cav “incastrato”, insomma, da toghe e politica, con Esposito “pressato” perché nel frattempo suo figlio era invischiato in una storia di droga. “Falso. Mio figlio non è mai stato coinvolto in storie di droga. E io non sono stato ‘pressato’ da nessuno. Se Franco è giunto al punto di inventarsi una circostanza mia avvenuta, di fronte al soggetto che lui stesso aveva condannato, è lecito chiedersi il perché”, spiega Esposito rovesciando le accuse su Franco, la cui intercettazione ambientale (pubblicata dal Riformista) risale proprio al 2013, quando decise di sfogarsi e sgravarsi la coscienza per quello “schifo” proprio con Berlusconi, alla presenza di testimoni. .

“Chiariamo subito un fatto: la decisione di confermare la sentenza d’appello è stata presa da un collegio di cinque giudici. Il collega Amedeo Franco era il giudice relatore e, come tutti noi, non solo ha discusso il caso, ha accettato la sentenza di cui è stato anche estensore insieme agli altri componenti, e ne ha anche approvato la motivazione, in tutte le sue parti, firmando ogni pagina – sottolinea Esposito -. A distanza di sette anni si continua a provare a delegittimare una sentenza passata in giudicato, dopo che 11 magistrati hanno convenuto sulla responsabilità di Berlusconi, prendendomi di mira in quanto presidente del collegio. Io invece mi chiedo perché il relatore senta il bisogno di incontrare il suo imputato per giustificarsi dell’esito del processo. Ritengo che sia questo il vero fatto gravissimo e inquietante di tutta la vicenda. E mi devo chiedere: dove avvenne quell’incontro, o quegli incontri? Quando? In che circostanze? Da chi fu sollecitato?”. Quella registrazione “potrebbe anche essere stata concordata; una cosa è certa: che si è aspettato la sua morte per divulgare il contenuto della registrazione, rendendo impossibile contestare al giudice Franco la falsità delle affermazioni”. Questo quanto scrive oggi Libero che fa un quadro aggiornato della vicenda politico-giudiziaria che tiene banco oggi.

C’era Anche il giudice Claudio D’Isa di Piano di Sorrento sarà chiamato a decidere il destino giudiziario – e politico – di Silvio Berlusconi quando il 30 luglio 2013 si riunirà la Sezione Feriale della Cassazione per decidere sulla conferma o meno della condanna per frode fiscale (4 anni di pena e 5 di interdizione dai pubblici uffici). Il Presidente è Antonio Esposito. L’accusa sarà rappresentata dal sostituto procuratore generale Antonello Mura, mentre il relatore è Amedeo Franco e giudici a latere sono Claudio D’Isa, Ercole Aprile e Giuseppe De Marzo. Nessun componente del collegio fa parte di correnti di sinistra della magistratura, mentre la sua composizione è casuale in quanto è stata costituita con decreto del primo presidente Giorgio Santacroce per la durata della sezione feriale che va dal 22 luglio al 14 settembre.