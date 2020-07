Semplice caduta di pietrisco a Conca dei Marini: spiaggia fruibile, continuano i controlli. Paura per i bagnanti sulla spiaggia di Marina di Conca, questo pomeriggio, a causa del distacco di alcune pietre del costone roccioso adiacente, memori della frana verificatasi pochi giorni fa a Positano.

In realtà, in questo caso la situazione sembrerebbe molto più tranquilla. Si è, infatti, trattata di una semplice caduta di pietrisco in una zona di rispetto già interdetta e già sottoposta ai dovuti controlli: il “polverone” è stato dovuto semplicemente al terreno che si trova nel luogo. Sul luogo è immediatamente intervenuta la Capitaneria di Porto per un sopralluogo.

Ulteriori controlli di rito saranno effettuati dalla Polizia, dal Geologo, dalla Capitaneria di Porto.

Nessun problema in spiaggia, che risulta fruibile.