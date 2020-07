Scala, soccorsi escursionisti smarriti a Santa Maria del Monte

Pomeriggio rovente sui sentieri di montagna. A Scala c’è stato infatti un altro intervento di soccorso, precisamente sulle alture di Santa Maria dei Monti. Un gruppo composto da sei escursionisti proveniente da Pagani, si sono infatti smarriti sui sentieri di Sant’Alfonso.

Proprio per questo motivo, le persone che avevano perso il sentiero, ha chiesto assistenza ed in poco tempo sono stati raggiunti da un elicottero dei Vigili del Fuoco, che una volta individuati gli escursionisti, gli ha fornito supporto per raggiungere il rifugio montano.

Purtroppo, a causa di questo evento sono stati mobilitati anche un’ambulanza e una camionetta dei Vigili del Fuoco, che si sono portate al campo sportivo di Scala inutilmente.