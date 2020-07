Scala, la minoranza: “Apparsa per la prima volta una spazzatrice, fino ad oggi abbiamo pagato per servizio non espletato?”

A Scala la minoranza torna sui servizi di igiene urbana, dopo aver presentato un interrogazione all’amministrazione guidata da Luigi Mansi. Come rivela “Progetto Scala” attraverso un post su Facebook corredato da foto, nel borgo più antico della Costa d’Amalfi per la prima volta si è proceduto con il servizio di spazzamento delle strade sul territorio.

“Come per magia, a seguito della nostra interrogazione, questa mattina alle ore 7 è apparsa per la prima volta, per le vie del nostro paese, una spazzatrice. Ma pensate veramente che le persone siano stupide???

E quindi, fino ad oggi, abbiamo pagato un servizio che, però, non è stato mai espletato??”, scrive il gruppo guidato da Antonio Ferrigno.

“Possibile che deve intervenire il gruppo di minoranza perché il Comune di Scala faccia rispettare il contratto con la Miramare?

Non era evidente l’inadempimento? Vogliamo vederci chiaro e non ci fermeremo certo qui!”, scrive “Progetto Scala”, che vuole fare luce sul fumoso capitolato d’appalto sottoscritto dall’ente. Non manca poi la stoccata, ad indirizzo del primo cittadino:

“Come ha detto il Sindaco durante l’ultimo consiglio comunale, non risponde alle nostre richieste perché poi noi cantiamo vittoria sui social… Beh, ora non cantiamo per niente vittoria. Ora vogliamo risposte, immediate e concrete! La gente merita rispetto e non prese in giro!”, ha postillato la minoranza.