Scala, interrogazione della minoranza sul piano parcheggi: Progetto Scala sollecita sui parcometri sprovvisti di bancomat

Nei giorni scorsi “Progetto Scala” ha presentato formale interrogazione riguardo al nuovo piano parcheggi, adottato di recente nel comune di Scala. I consiglieri Antonio Ferrigno, Massimiliano Bottone e Gerardo Apicella, hanno infatti chiesto delucidazioni al sindaco Luigi Mansi e all’assessore con delega alla viabilità Salvatore Bottone, riguardo alle questioni dei parcometri sprovvisti di bancomat (da due anni), le strisce gialle e le strisce bianche (sparite) e l’assenza di agevolazioni riguardo le tariffe, visto il periodo economico delicato per il comparto turistico.

Quello dei parcometri privi di bancomat nella Città del Castagno è un problema già affrontato e rimasto in “sospeso”, infatti, quando fu adottato il piano sosta nel 2018, il gruppo consiliare di minoranza sollevò il problema in consiglio comunale, dato che l’utenza constringeva continuamente le attività commerciali a cambiare moneta. Nel 2019 i consiglieri furono rassicurati sulla sostituzione delle colonnine per la sosta, ma ad oggi la TMP srl (a cui è stato rinnovata l’affidamento della gestione del servizio parcheggi) non ha mai provveduto all’installazione dei parchimetri.

I consiglieri di Progetto Scala chiedono inoltre lumi, sul perché sono state mantenute inalterate le tariffe della sosta del 2019, nonostante la situazione economica contingente con le difficoltà del settore turistico in Costiera Amalfitana, con addirittura una perdita delle strisce bianche, a scapito di quelle blu: proprio su questo punto, la minoranza chiede perché in prossimità delle aree a pagamento nelle varie frazioni, non sono state previste o lasciate, quelle bianche previste dall’articolo 7 del codice della strada, mentre per la segnaletica orizzontale gialle esiste una regolamentazione e quelle attualmente sono conformi.



Progetto Scala vuole inoltre fare chiarezza sulle modalità e i requisiti per l’arruolamento di ausiliari del traffico in seno alla TMP, oltre ai motivi dell’assunzione da parte del Comune di Scala delle stesse figure ingaggiate negli anni precedenti per garantire tale servizio sul territorio comunale.