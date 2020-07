Scala, il vicesindaco Ivana Bottone: “Segnalate chi abbandona rifiuti”

A Scala oggi si parla di igiene urbana a colpi di post sui social. Dopo l’annuncio della minoranza di un interrogazione riguardo al mancato espletamento di servizi da parte della Miramare Servizi e criticità sulla proposta tecnica della ditta appaltatrice, il vicesindaco e assessore all’ambiente, Ivana Bottone, punta il dito contro l’abbandono di rifiuti nella Città del Castagno.

“Da oggi comincio anche io a postare le foto di chi con la propria inciviltà VANIFICA il lavoro degli Operatori e degli Amministratori che ogni giorno, con sacrificio ed impegno si adoperano per tenere decorosamente pulito il territorio del Comune di Scala.

Ogni giorno ricevo foto e vedo abbandono di rifiuti di ogni tipo in ogni dove, adesso non ce la faccio più! Scala è il nostro paese e dobbiamo curarlo e proteggerlo… questo non e’ uno slogan!”, scrive il vicesindaco sul proprio profilo Facebook.

“Quest’area, a Minuta, era stata pulita due giorni fa. La prima foto (in copertina) è delle 17.00 e la seconda (sopra) è delle 19… ho mandato subito un operatore a pulire perché è inaccettabile vedere un degrado del genere, ma ne converrete che non è questo il modo di agire.

Invito i cittadini di buona volontà a segnalare nomi e cognomi, la denuncia cammina di pari passo con il senso civico – aggiunge Ivana Bottone – Purtroppo certi gesti sono ad opera di gente molto brava a vestirsi da cittadini modello, SAPPIATE CHE IO SO ED AGIRO’ COME LA LEGGE MI AUTORIZZA E MI IMPONE DI FARE!”.