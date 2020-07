Scala, ancora negato lo streaming dei consigli comunali. Progetto Scala: “L’amministrazione Mansi dice no!”. Oggi si approverà il rendiconto di gestione

Questa mattina a Scala si riunirà il consiglio comunale, con la seduta avrà luogo di mattina e senza diretta streaming. Il gruppo consiliare Progetto Scala ha infatti incassato un altro no, dopo aver protocollato circa un mese fa, formale richiesta per le rendere fruibili le pubbliche adunanze attraverso Facebook, soprattutto per l’emergenza sanitaria. Continua quindi la querelle sulla trasmissione e gli orari mattutini dei consigli comunali nella Città del Castagno.

Leggi anche Politica Scala, la minoranza ci riprova per ottenere lo streaming dei consigli comunali

“Ci risiamo! L’amministrazione MANSI dice NO! – scrive la minoranza sulla propria pagina Facebook – Anche questa volta è stata rigettata la nostra richiesta di diretta Facebook del prossimo Consiglio comunale, che, ancora una volta, si terrà di MATTINA. Perché? Presunta violazione della normativa sulla privacy.

E allora secondo voi, cari concittadini, gli altri Comuni che consentono le dirette violerebbero la legge? Se la camera riprende i soli consiglieri che partecipano ad una SEDUTA CHE RICORDIAMO È PUBBLICA, quale norma della privacy sarebbe violata?

L’amministrazione Mansi si conferma un’amministrazione che si nasconde, che preferisce che la gente sia informata sulla base delle (loro) chiacchiere e non sulla base di quel che vede direttamente. Secondo voi, perché non vogliono che li vediate discutere? Noi lo sappiamo ma ormai siamo certi che lo abbiate capito anche tutti voi…”. Il sindaco Luigi Mansi, nel fornire risposta alla richiesta formulata dai consiglieri di minoranza, ribadisce quanto replicato nel gennaio 2019, ovvero che “per il rispetto della normativa sulla privacy, occorre una specifica regolamentazione del Consiglio” e che “l’argomento potrà essere affrontato allorquando si provvederà a redigere un nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale”. Oggi come allora, infatti è stato tirato in ballo la modifica del Regolamento del Consiglio, ma è trascorso più di un anno e non c’è traccia dell’istituzione di una commissione consiliare. Leggi anche Politica Progetto Scala chiede i consigli comunali in streaming: ecco la risposta dell’amministrazione

Oggi il consiglio comunale

Questa mattina nella sede di Piazza del Municipio ci sarà la seduta alle ore 9:30: tra gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali della seduta precedente, si approverà il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019, il programma incarichi di studio, ricerca, collaborazione per il 2020 e si discuteranno i criteri generali di adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.