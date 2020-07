Scafati, ricoveri al Covid Hospital: anziano guarito ha ancora i sintomi

Sono sette i ricoveri al Covid Hospital di Scafati nel giro di una settimana. L’ultimo in ordine di tempo ad essere in cura nel polo specialistico – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – è un anziano guarito un mese fa. L’89enne risulta di nuovo positivo e ha la polmonite. Nel reparto dedicato ai malati Covid c’è anche la senegalese proveniente dal casertano. Il direttore sanitario della struttura ospedaliera D’Ambrosio è comunque ottimista: “Da due mesi non abbiamo pazienti in situazioni critiche e abbiamo ripristinato anche le attività ordinarie”.