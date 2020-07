Sant’Agnello. Tra le tante novità in programma all’Hotel Alpha cominciano gli appuntamenti di yoga e pilates! Tra le tantissime novità in programma all’Hotel Alpha, a Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, a partire dalla prossima settimana cominceranno alcuni appuntamenti di yoga e pilates, organizzati da Giovanna D’Esposito, una delle proprietarie.

Il primo incontro di yoga si terrà martedì 22 luglio, alle ore 20.00, all’Hotel Alpha, in Viale dei Pini, 15. Obbligatoria la prenotazione in quanto i posti saranno limitati, qualora non si disponga di tappetino si potrà richiederlo alla prenotazione. Consigliato un abbigliamento comodo.