Sant’Agnello. Rosario Lotito: “Basta cemento!”. Ecco quanto ha scritto Rosario Lotito, candidato per un seggio alla Regione per il M5S, sul suo profilo Facebook:

Stamane la Polizia Municipale del comune di Sant’Agnello ha messo sotto sequestro una parte di un immobile posto in via San Vito.

Ennesimo scempio a danno di un agrumeto interamente raso al suolo per poter fare un parcheggio?

Da quanto si evince da un articolo del giornale on line “Politica in Panisola” l’immobile è di proprietà di Mariano Pontecorvo, imprenditore e consigliere comunale a Sorrento nonché proprietario della società “Il Maccheronificio” che detiene la proprietà del vallone dei mulini a Sorrento, anche in quel caso l’immobile è stato posto sotto sequestro.

Sant’Agnello e Sorrento comuni vicini non solo geograficamente ma anche vicini per quanto riguarda abusi e soprusi a danno di un territorio oramai vittima di continui scempi grazie a pratiche urbanistiche all’apparenza regolari ma che nei fatti poi sono del tutto scorrette rispetto ai piani urbanistici vigenti.

Ma come mai i personaggi coinvolti in queste opache storie sono sempre gli stessi?. Mi viene in mente una frase famosa di un vecchio politico di cui non riesco a ricordare il nome (sarà rigetto?).. “A pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina”. Forse il sistema intercomunale sta finalmente crollando, le piccole fessure stanno diventando crepe.