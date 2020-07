Sant’Agnello. Ospedale unico in Penisola Sorrentina: il caso torna in consiglio comunale. Per il governatore uscente Vincenzo De Luca e qualche sindaco della penisola sorrentina, potrebbe rappresentare la panacea di (quasi) tutti i mali dei servizi sanitari a Sorrento e dintorni. Parliamo del maxi progetto riguardante l’ospedale unico della penisola sorrentina, la sui realizzazione è prevista a Sant’Agnello, al posto dell’attuale distretto sanitario 59. Il caso tornerà a stretto giro in consiglio comunale complice l’interrogazione presentata all’amministrazione del sindaco Piergiorgio Sagristani dagli esponenti del Movimento 5 Stelle.

Sia chiaro: l’iter con cui si affiderà l’incarico di progettazione è in corso. L’importo dei lavori dovrebbe rimanere sempre vicino alla cifra di 65 milioni di euro. I fondi ci sono. Provengono da quel miliardo di euro che il Governo ha concesso alla Regione Campania per l’edilizia ospedaliera a fine dell’anno scorso. Se non ci fosse stata la pandemia, probabilmente ora si potrebbe già conoscere qualche particolare in più sul programma rivoluzionario benedetto proprio da De Luca. Era prevista per le festività pasquali l’aggiudicazione della progettazione e già si stava organizzando una maxi passerella a Sant’Agnello dove il governatore, in piena campagna elettorale, avrebbe annunciato la svolta cruciale per realizzare l’edificio. Poi il rinvio a causa Covid-19.

L’ospedale unico della penisola sorrentina è una delle tante firmate De Luca, che a più riprese ha ribadito la sua volontà di ottenere una struttura accogliente, di prim’ordine, all’altezza della situazione e innovativa. Che si possa mettere in rete con le altre realtà all’ombra del Vesuvio. Ciò non trova però il gradimento innanzitutto della comunità di Vico Equense che è pronta a mobilitarsi per “difendere” l’ospedale De Luca e Rossano. Il futuro della sanità in penisola passa sia per la costruzione della nuova struttura sia per la futura destinazione dei presidi esistenti. L’attuale ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento potrebbe magari cessare l’attività o essere riconvertito quando sarà attivo il plesso di Sant’Agnello. L’immobile è di proprietà dell’Asl Napoli 3 Sud.

Fonte Metropolis