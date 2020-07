Sant’Agnello. Obbligatorio l’indosso della mascherina per l’ingresso al mercato del lunedì in Viale dei Pini

Domani, lunedì 27 luglio, dalle ore 8.00 alle 13.00 in Via dei Pini si svolgerà il consueto mercato settimanale che attrae sempre tantissime persone, cittadini ed anche turisti. Ma per accedere alla zona mercatale sarà obbligatorio indossare la mascherina di protezione individuale al fine di proteggere se stessi e gli altri dal rischio contagio, alla luce dei dati di questi ultimi giorni che fanno registrare un aumento di casi di positività in Campania.