Sant’Agnello . La pizza napoletana, un “Ruttino” di bontà

Alberto Celentano e Federica Pastone hanno aperto un locale dal nome particolare “Il Ruttino” a Sant’Agnello. Come mai questo nome? “E’ un nome che attira le famiglie, i bambini rimangono incuriositi, poi un nome unico che non si confonde con i tanti ristoranti in giro.. inoltre il ruttino si fa quando si mangia bene..” . Ed in effetti è così, in particolare la pizza di scuola “napoletana” di Vincenzo Perone è assolutamente da assaggiare. Sottile, morbina, con il cornicione alto, come quella vera tipica napoletana, saporita e gustosa, si distingue da quelle di Sorrento e dintorni, sembra davvero di stare in un locale del ventre di Napoli “Qui arrivano tanti turisti e no che si innamorano del posto e ritornano” E ci crediamo la simpatia è di casa, alle spalle un fresco giardino dove poter trascorrere una bella serata in tranquillità, fare anche amicizia e scambiare quattro chiacchiere, come con amici che ci hanno ricordato lo storico “Bar De Martino” a Positano ( “Era un punto di riferimento – ci ha detto un capitano di lungo corso riferendoci che tutti sulle navi ci seguono -, si saliva dalla spiaggia e si stava li, poi si faceva amicizia , si trovavano personaggia, anche i Beatles, si sentiva la musica, o si faceva anche comitive come è capitato con amici che avevano una casa a Ticciano dove siamo andati” ) . Qui si gode dunque di un ottimo abmbiente, un’ottima pizza ma anche cucina con Ginapaolo chef . Federica, poi , originaria della provincia di Benevento, fa arrivare anche il buon vino sannita e il limoncello, con gradazione più bassa, è godibile a fine serata, si può proprio dire un “ruttino” di bontà.