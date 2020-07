Sant’Agnello. La pizza carminuccia alla Stelluccia novità dell’estate. Siamo ai Colli di Fontanelle da Piano di Sorrento a Massa Lubrense, quando parli di tradizioni contadine e di cucina del territorio, senza retorica, devi venire qui. Dalla terra alla tavola qui non è uno slogan, ma realtà. Non solo dalla scuola di Lucia, icona dei Colli, alla quale ci vorrebbe un riconoscimento, una targa, un grazie, perché lei è il pilastro riconosciuto da tutti, vengono pizze sempre migliori e originali, come quella “carminuccia” fiori di zucca, tarallucci e mandorle, eccezionale. Come eccezionale è l’accoglienza, qui è come stare in famiglia.