Sant’Agnello. Il sindaco Sagristani incontra il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Gemelli per pianificare la gestione della scuola post-Covid

Sant’Agnello. Oggi il sindaco Piergiorgio Sagristani ha incontrato ll dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Gemelli” per pianificare la gestione della scuola nel rispetto delle norme anti-Covid. Si sono valutati gli interventi da attuare al fine di recuperare altre aule e si è valutato, inoltre, l’acquisto di banchi didattici a postazione singola, di nuovi arredi e moduli per garantire le norme di distanziamento in ottemperanza delle normative attuali per contrastare la diffusione del Covid 19 per l’apertura di settembre del nuovo anno scolastico.