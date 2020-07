Sant’Agnello. Ecco perché il riesame ha bocciato l’Housing Sociale, sotto accusa anche amministraziine Sagristani- ESCLUSIVA

Sant’Agnello. Ecco perché il riesame ha bocciato l’Housing Sociale – ESCLUSIVA.

Sant’Agnello , Penisola Sorrentina. Di seguito, riportiamo la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che ha bocciato l’Housing Sociale, confermando il sequestro per il complesso residenziale e le 53 famiglie non potranno, per il momento, accedere agli appartamenti. Ricordiamo che già il Tar Campania a Napoli ha bocciato analoga opera a Sorrento. I Giudici parlano anche di possibili colpe dell’amministrazione Sagristani. Preferiamo far valutare ai lettori leggendo il testo completo dell’ordinanza scritta dai magistrati.

Cliccate sotto il link attivo sotto su allegato

Qui la sentenza nell’allegato.