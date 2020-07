Sant’Agnello. Consiglio comunale approva commissione d’inchiesta su Housing Sociale, gli assegnatari van in aula freddi col M5S, Cembalo si frena. Un consiglio comunale tutto sommato tranquillo, anche se c’era l’allerta dei carabinieri di Sorrento. La tensione fra gli assegnatari dell’housing sociale è palpabile e comprensibile. Sulla pagina facebook oggi hanno chiesto l’uso dell’immobile vista la precarietà in cui si trovano. La Procura della Repubblica di Torre Annunziata continua l’inchiesta che potrebbe coinvolgere anche politici e tecnici, ma in ogni caso è tutto fermo . Non c’è stato dialogo con i pentastellati che hanno cercato di spiegare come la legalità sia alla base di tutto e che, se ci sono illegalità, se la devono prendere con chi ha procurato queste illegalità “Capiamo che loro facciano il loro dovere, ma sono sui tempi che non siamo d’accordo e non capiamo, a due giorni dalla consegna delle case il sequestro ha un sapore amaro di beffa e tragedia sociale e umana, aggravata dal Covid”. Noi di Positanonews siamo per trovare una soluzione nel rispetto della legge a queste problematiche e siamo vicini umanamente a queste famiglie.