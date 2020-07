Sant’Agnello. Colli di Fontanelle: “Panorami per l’anima”. Eravamo in tanti l’altra sera ad ammirare lo scenario naturale mozzafiato che si intravede dal giardino della nostra parrocchia che si affaccia sul golfo di Salerno ed è posto davanti ai monti Lattari che sovrastano Positano e fanno da sfondo ai vicini Colli di San Pietro.

L’incontro, promosso dalle tre parrocchie confinanti dei Colli di Fontanelle, di Mortora e della Trinità, rientrava nel progetto “Panorami per l’anima” finalizzato a stimolare la riflessione sul nostro rapporto con Dio che richiede continuità e va alimentato con costanza.

Dunque ci siamo riuniti all’imbrunire della sera, allorquando il colore del cielo si confonde con quello del mare, per ritrovarci, per metterci in relazione, in meditazione e in preghiera cercando il contatto diretto con Dio in un luogo panoramico suggestivo, retrostante la Chiesa, dove regna sovrano il silenzio interrotto solo dalle canto delle colombe e dal suono vibrante delle ali dei pipistrelli che svolazzano nell’aria in cerca di cibo.

di 7 Galleria fotografica Sant'Agnello. Colli di Fontanelle: "Panorami per l'anima"









Ci hanno supportato nella meditazione gli interventi di don Tonino De Maio, don Rito Maresca e don Antonio Parlato.

Così, allietati anche dal suono del violino e della pianola, abbiamo ascoltato canti liturgici, brani biblici ed evangelici con relativi commenti, focalizzati sull’importanza del giardino come luogo aperto, idoneo a favorire il dialogo con Dio.

Ci sono stati presentati tre esempi di giardini, luoghi all’aperto, che hanno attestato l’Amore di Dio per noi e cioè l’Eden (Gen. 2.8-18), l’Orto di Getsemani (Mc 14.32-42) e il luogo del Sepolcro (Gv. 20,11-18).

In tutti questi luoghi è stato possibile avvertire la presenza di Dio, volta a salvare l’uomo per guadagnarlo alla vita eterna.

L’incontro è terminato con l’invocazione allo Spirito Santo affinché in questo tempo complesso, aggravato dalla pandemia del covid19, possa ancora “parlarci con accenti di speranza” e possa aiutarci a salvaguardare le bellezze naturali di questo nostro mondo martoriato dalle innumerevoli “ferite che l’egoismo sfrenato degli uomini gli ha provocato“, a dirlo con le parole di don Tonino Bello.

Alla fine, abbiamo ben compreso che solo con la piena consapevolezza delle nostre debolezze, dei nostri sbagli e dei nostri limiti, possiamo pensare ad un risveglio di fede che ci riavvicina a Dio e ci faccia agire come Lui desidera ovvero come suoi figli prediletti ossia uomini di pace che, superando gli egoismi individuali, si prendono cura degli altri a loro affidati e dell’ambiente che li circonda, perché da solo nessuno si salva.

Mai come in questo periodo, caratterizzato dalla necessità del distanziamento, dalla diffidenza e dalla paura del contatto fisico, dobbiamo ritornare a vedere nel prossimo, nell’altro, il fratello a cui tendere la mano.

Il tutto sta a ricordarci che Dio c’è, come sempre, e risponde a tutti quelli che lo cercano perché ci ama, anzi perché ci ha amato per prima, come attestano i testi sacri considerati.

A noi ora il compito di invocarlo, di incontrarlo e di affidarci al suo Amore.