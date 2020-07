Sant’Agnello, che meraviglia l’Hotel Alpha! I complimenti anche dal sindaco Sagristani

Dopo il recente restyling, l’Hotel Alpha è pronto a ripartire alla grande grazie al suo team. Con uno stile moderno e funzionale e la garanzia di un comfort esclusivo, l’albergo 4 stelle è situato nel cuore della Penisola Sorrentina, poco distante da Sorrento.

L’Hotel Alpha è molto apprezzato per gli innumerevoli servizi di cui dispone, a partire dalla splendida piscina, sia per grandi che per piccini. Il solarium adiacente è dotato di lettini, sdraio, ombrelloni ed una vista suggestiva sulla Baia di Napoli. L’hotel è anche munito di un bar con ampia terrazza, oltre alla qualità e all’eccellenza del ristorante gourmet, insignito del riconoscimento dell’Accademia Italiana della Cucina. Un luogo unico dove gustare l’ottima cucina tipica sorrentina, ma anche quella mediterranea ed internazionale.

I complimenti al patron Andrea Tramontano giungono anche dal sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, con un post sui social. Complimenti ad Andrea Tramontano ed alla sua splendida famiglia per l’apertura dell’Alpha restaurant e lounge bar – scrive il sindaco –. L’offerta turistica di S. Agnello si arricchisce, grazie al coraggio di imprenditori che hanno deciso di sfidare le difficoltà dei tempi per creare “appeal” a favore del territorio ed occupazione. Avanti così.

Info e contatti

Viale Dei Pini 14

80065 Sant’Agnello

Telefono 081 878 2033