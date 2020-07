Sant’Agnello. Ancora sotto sequestro le case dell’housing sociale, famiglie in difficoltà. Il cerchio della indagini si stringe sui politici

Sant’Agnello.

Continua l’odissea dell’housing sociale di Via Monsignor Bonaventura Gargiulo che vede ancora sotto sequestro i 53 appartamenti destinati ad altrettante famiglie. La decisione presa dal Tribunale di Torre Annunziata è legata al difetto riscontrato nel permesso a costruire che il Comune di Sant’Agnello ha rilasciato all’impresa Shs e che sarebbe viziato alla base da irregolarità urbanistiche. Sono trascorsi ormai cinque lunghi mesi e non si intravede nessuno sblocco. L’inchiesta vede quattro persone indagate, ovvero il commercialista Zurlo (dirigente Shs), l’ingegnere Antonio Elegante, nonché Danilo Esposito e Francesco Gargiulo quali amministratori della New Electra, la ditta edile di Piano di Sorrento che ha eseguito i lavori.

Gli indagati hanno proposto ricorso avverso la decisione di apporre i sigilli ma la loro istanza è stata rigettata dal Tribunale del Riesame di Napoli che ha confermato il sequestro. La strada possibile a questo punto da parte dei soggetti indagati sarebbe quella di proporre ricorso in Cassazione, decisione ancora da valutare.

Altra ipotesi che si sta facendo largo è quella di cercare di concedere la facoltà d’uso alle famiglie assegnatarie degli alloggi, pur mantenendo la misura del sequestro.

Ricordiamo che le 53 famiglie in attesa di poter prendere possesso degli appartamenti stanno vivendo una situazione di estrema difficoltà avendo investito nel progetto delle somme di denaro importanti e trovandosi ora senza soldi e senza casa.

Ed ora potrebbero accendersi i riflettori anche sui politici. La polizia giudiziaria, infatti, potrebbe dirigere le indagini anche sul ruolo avuto da alcuni personaggi della politica considerato che molti atti necessari ad ottenere il permesso a costruire sono passati nelle mani della giunta comunale per essere valutati ed ora si potrebbe cercare di capire quali siano state le condotte poste in essere dagli esponenti della politica locale in tutta questa vicenda.