Sant’Agnello. Al via i lavori di restyling a Marina di Cassano grazie ad un finanziamento di 8 milioni da parte della Regione Campania

Sant’Agnello. La Regione Campania ha concesso un finanziamento di otto milioni di euro grazie al quale si potrà procedere, nei prossimi mesi, ai lavori di restyling della parte della Marina di Cassano ricadente nel territorio santanellese.

Dopo l’ottenimento dei fondi richiesto dal sindaco Piergiorgio Sagristani e dall’amministrazione comunale, è stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori in modo da aprire in breve tempo i cantieri.

I lavori erano attesi da tanto tempo ed ora stanno per diventare realtà e prevedono il recupero e la sistemazione della scogliera ed un miglioramento dell’approdo turistico grazie ad un aumento del numero dei posti barca.