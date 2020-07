Sant’Agnello. Agevolazioni Tari 2020 per attività ricettive e commerciali in difficoltà per il Covid-19. Contributi ai nuclei familiari in disagio economico

Sant’Agnello. Per l’anno 2020 il pagamento della TARI (tassa rifiuti) dovrà avvenire in due soluzioni: la prima con scadenza 30 settembre e la seconda con scadenza 16 dicembre 2020.

Il Comune di Sant’Agnello ha deciso per quest’anno di posticipare i pagamenti per venire incontro alle necessità di chi è in difficoltà economica a causa della pandemia. Sono state inoltre previste agevolazioni per le utenze non domestiche che sono rimaste chiuse con sconti dal 17% al 25% e contributi ai nuclei familiari in disagio economico.

Per essere più vicini ai contribuenti ed offrire servizi sempre più efficienti si invitano gli utenti a registrarsi allo sportello Linkmate presente nella sezione tasse e tributi del sito internet del Comune.

Cosa è possibile fare:

Stampare gli F24 già compilati, sulla base di quanto risulta agli uffici comunali, per il pagamento IMU e TARI

Pagare la Tassa Rifiuti (TARI) mediante il canale pagoPA (carte di credito e circuiti bancari)

Controllare se i versamenti effettuati sono stati ricevuti

Si ha sempre a disposizione il fascicolo personale con tutti i documenti/domande presentate o ricevute

Comunicare con l’ufficio tributi, mediante messaggi in bacheca, per segnalare e far correggere eventuali errori presenti nella banca dati comunale (ove non sia previsto l’obbligo di dichiarazione)

Visionare in ogni momento la planimetria degli immobili si cui si è proprietari

Disponibile anche app mobile ed accesso con spid