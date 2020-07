Sant’Agnello. Affonda una barca in località Marinella

Sant’Agnello. Nel primo pomeriggio di questa calda domenica di luglio, una barca è affondata in località Marinella, sotto gli occhi impauriti dei bagnanti. Ancora non si conoscono i dettagli dell’accaduto e la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per trarre in salvo le persone che erano a bordo ed accertare le loro condizioni di salute. Si dovrà poi procedere al recupero dell’imbarcazione. Seguiranno aggiornamenti.