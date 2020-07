San Severino: guarisce l’ultima affetta da Covid-19. La città capofila della Valle dell’Irno, è Covid-free. Gioia in città per la guarigione dell’ultima cittadina che risultava positiva al Coronavirus. Si tratta della signora Anna Maria Scarpato, residente a Ospizio. Lo ha comunicato ieri il sindaco, Antonio Somma, sul suo profilo Facebook. «Cari concittadini – ha scritto il primo cittadino – vi comunico che la nostra concittadina Anna Maria Scarpato, residente nella frazione Ospizio e risultata positiva al Covid-19 lo scorso 14 giugno, è guarita. Allo stato, non risultano positivi nella nostra città, ma chiedo a tutti di continuare a prestare molta attenzione e prudenza». Dunque, si tira un sospiro di sollievo in città, dopo mesi che hanno messo a dura prova la città. Infatti, Mercato San Severino è stato il comune della zona che ha pagato il prezzo più alto alla pandemia. Qui, nel pieno dell’emergenza sanitaria, si sono registrati ben cinque decessi: due anziani pensionati e tre cinquantenni. Da marzo scorso a oggi, i contagiati sono stati tredici: i guariti sono stati otto, i decessi cinque. Attualmente, in quarantena si trovano quattro persone, mentre le quarantene dall’inizio dell’epidemia, sono state novantasette. Con la fine del lockdown, la vita è ripresa in città

Fonte Il Mattino