San Marzano sul Sarno, la grande ammucchiata e il ritorno di Andrea Annunziata

San Marzano sul Sarno, a poche settimane dalla consegna delle liste uscirebbe fuori la “grande ammucchiata”. Come in un bazar di un suk arabo, succede che si assembra un’armata brancaleone che vedrebbe insieme pezzi dell’uscente maggioranza con l’ex vicesindaco Colomba Farina e l’assessore Raffaele Belvedere che si ritroverebbero a braccetto con i componenti del gruppo Almamente, con Margherita Oliva e l’entrata trionfale a gamba tesa del sempreverde Andrea Annunziata, che dalla lontana Sicilia e dopo essersi leccato le ferite per un guaio giudiziario, farebbe da destrerio convergente con l’attuale minoranza, della squadra farebbero parte anche Vincenzo Marrazzo e Antonio Gaudioso e inserendo nell’insalata russa Salvatore Annunziata, leader della scatola vuota San Marzano Attiva. Il festival delle sorprese ne riserverebbe una davvero clamorosa perchè a benedire la grande ammucchiata ci sarebbe addirittura l’uscente sindaco Cosimo Annunziata. Roba dagli effetti speciali considerate le pregresse posizioni dei personaggi citati. Un’unica lista che sarebbe la risposta al teorema di come la politica sia la scienza del possibile ed in cui la parola incoerenza si sposa con contraddizioni in termini. Ma si sa tutto fa brodo per avere un posto al sole. Dall’altra parte con la candidatura a sindaco di Carmela Zuottolo invece non mancano colpi di scena con fughe in avanti e tatticismi annacquati. I fratellini con l’uscente assessore Marco Iaquinandi si sarebbero imposti un silenzio cameratesco per consentire di allestire la lista che risulta già composta dagli uscenti Francesca Barretta, Silvio Oliva, Andrea Oliva ecc. E l’ex sindaco Franco Grimaldi? Pare che pure lui stia tentando di stare nel mazzo di carte e stia lavorando ad un gruppo. Il covid pare aver fatto resuscitare anche nomi ormai dimenticati nel frasario marzanese, e cosi escono fuori personaggi fuori dai giochi da tempo ma sempre vigili e lesti.