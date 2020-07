Salerno, ufficiale giudiziario positivo : chiuso ufficio

Un ufficiale giudiziario in servizio alla Corte d ‘appello di Salerno è stato ricoverato presso il Ruggi D’Aragona come segnalato da Salernotoday.it e dal ” Il Mattino” . La guardia è sempre alta, quindi anche in Campania e nel capoluogo campano. L’uomo che presentava i sintomi tipici del Coronavirus sottoposto al primo test rapido è risultato positivo. Al momento è in attesa di essere sottoposto al tampone e ad altri test . A confermare la notizia è il dirigente Unep Marcello Cavallo che precisa di essere stato raggiunto telefonicamente dalla stessa persona probabilmente contagiata. Avendo il funzionario lavorato negli uffici martedì 14 e mercoledì 15 è stata disposta la chiusura dei locali fino alla sanificazione degli stessi.