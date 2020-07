Salerno. Truffe agli anziani, detenzione di stupefacenti e parcheggiatori abusi. Numerosi provvedimenti emessi oggi dalla Polizia di Stato

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa della Polizia di Stato di Salerno.

Misure di prevenzione e disposizioni di sicurezza adottate dal Questore della Provincia di Salerno

In questo periodo di emergenza da coronavirus continua il contrasto ai fenomeni di maggiore pericolo e turbamento per l’ordine e la sicurezza pubblica anche attraverso l’adozione di misure di prevenzione e disposizioni di sicurezza adottate dal Questore della Provincia di Salerno.

A tal riguardo, in data odierna, sono stati emessi n. 5 provvedimenti di Divieto di Ritorno nei confronti di persone pluripregiudicate che fuori dal luogo di residenza hanno posto in essere truffe o tentativi di truffa nei confronti di persone anziane, approfittando della loro vulnerabilità acuitasi con l’emergenza sanitaria in corso; n. 8 provvedimenti di Avviso Orale, sempre nei confronti di persone pregiudicate resesi responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, da ultimo, nell’ambito delle misure urgenti in materia di sicurezza delle città, è stato emesso un provvedimento ai sensi degli artt.9 e 10 del D. L. n.14/2017, cosiddetto DASPO Urbano, nei confronti di un cittadino straniero dedito all’attività di parcheggiatore/guardiamacchine abusivo.