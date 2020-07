Salerno, spacciava sul lungomare: fermato giovane di Nocera Inferiore

Un giovane di Nocera Inferiore, M.F., è stato arrestato nella giornata di ieri a Salerno per per detenzione di sostanza stupefacente, nonché per resistenza a pubblico ufficiale.

Difatti, è stata data esecuzione all’Ordinanza Applicativa di Misura Cautelare1, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno in data 2 luglio, con la quale applica la misura degli arresti domiciliari a carico del giovane che ora è residente a Salerno.

Il procedimento penale iscritto a carico del predetto fa riferimento ai fatti occorsi in data 5 maggio scorso durante un fermo per controllo, operato da personale della Squadra Volanti, dell’autovettura condotta dallo stesso, con a bordo altro giovane. In seguito alla perquisizione personale di entrambi e dell’autovettura, veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente verosimilmente destinata alla cessione a terzi acquirenti. In quella circostanza, il passeggero veniva arrestato per l’ipotesi delittuosa di detenzione di sostanza stupefacente, nonché per resistenza a pubblico ufficiale, mentre M.F. veniva deferito in stato di libertà.

I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di acclarare che l’odierno indagato, in concorso con l’amico (per il quale si è proceduto separatamente), illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack per un peso complessivo apri a 23.57 grammi, nonché sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo pari a grammi 0.78, per finalità di spaccio; inoltre, al fine di assicurarsi l’impunità dal delitto di cui sopra, con violenza consistita nello spintonarlo fino a farlo rovinare a terra, si opponeva ad un operatore della Squadra Volanti, che si era posto al suo inseguimento, cagionandogli lesioni personali giudicate guaribili in 7 giorni.

Ora si trova ai domiciliari.