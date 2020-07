Salerno, rientro in classe difficoltoso con banchi singoli

Restano tante incognite sul regolare ritorno a scuola degli studenti nel Salernitano a partire dal 14 settembre, data ufficializzata dal ministro dell’Istruzione Azzolina per il primo suono della campanella del nuovo anno. I presidi degli istituti di Salerno – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – sono concordi nell’autorizzare la presenza degli alunni nelle aule solo se ci saranno banchi monoposto. Ne sono stati richiesti 7mila. «Senza le nuove postazioni non possiamo garantire le distanze». In tutti i plessi si stanno poi valutando delle soluzioni per individuare altri ambienti sicuri per gli studenti.