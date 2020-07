Salerno: ragazza viene investita e mentre è a terra le rubano la borsa

Davvero assurdo quanto capitato la notte sulla litoranea. Nel tratto di strada che collega Salerno e Pontecagnano, una ragazza è stata investita a causa dello scontro tra due auto e mentre era a terra, in attesa dei soccorsi, le è stata rubata la borsa. Quest’ultima stava attraversando per arrivare ad un locale, quando è stata travolta. Sono presto giunti sul posto i Carabinieri che hanno cercato di capire la dinamica dell’incidente e effettuare i test di rito per quanto riguarda i conducenti dei veicoli coinvolti. Attualmente non è ancora nota la dinamica precisa dell’incidente, né se i giovani avessero bevuto o fossero sotto effetto di stupefacenti. La ragazza pare non abbia riportato ferite gravi.