Salerno. Positiva dottoressa del poliambulatorio, contagiato anche il marito. Nuovo camice bianco contagiata a Salerno. È giunta ieri la conferma che anche per un medico del poliambulatorio di Pastena e per suo marito, sono risultati positivi i tamponi processati dal laboratorio di analisi del Ruggi l’altra sera. I due stanno bene e non mostrano sintomi, ma in via precauzionale sono stati trasferiti al polo ospedaliero dedicato di Scafati. Immediatamente è stata attivata tutta la procedura da parte dell’Asl per risalire a tutta la catena dei contatti e sono state avviate le prime verifiche, che hanno dato tutte esito negativo. Contestualmente è partita anche la sanificazione e l’igienizzazione dei locali della struttura sanitaria di Pastena. Il covid-19 torna dunque a colpire tra i camici bianchi salernitani. Dopo il caso del medico del 118 in forze al Saut di via Vernieri, è arrivata la conferma della positività anche per una dottoressa del poliambulatorio di Pastena. In via precauzionale, per un periodo di osservazione, non in emergenza, si è optato per il ricovero all’ospedale di Scafati. Nel frattempo si è proceduto a effettuare i tamponi alla prima fascia di contatti, ovvero ai colleghi e ai familiari della donna, che hanno dato tutti esito negativo. Sono in corso di ultimazione, contestualmente, anche gli eventuali contatti lavorativi della donna.

GLI INTERVENTIDi pari passo anche i locali del poliambulatorio sono stati sottoposti a sanificazione e igienizzazione e l’attività è già ripresa. Tutti i parametri e le misure di sicurezza, in ogni caso, sono stati rispettati e l’Asl esprime tranquillità. Il caso del camice bianco del poliambulatorio di Pastena, come detto, segue di pochi giorni quello del medico del 118 del Saut di via Vernieri, una professionista di 62 anni di Salerno risultata positiva a inizio settimana. La donna sta bene. La scorsa settimana aveva avuto qualche lieve sintomo, poi scomparso in pochissimo tempo. Attualmente è in isolamento a casa. Anche in questa circostanza l’Asl nulla ha lasciato al caso. Appena avuta la notizia della positività del camice bianco ha immediatamente contattato il giro di persone che è entrato in contatto con lei. Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati ai familiari, all’equipaggio dell’ambulanza che ha lavorato con lei e a tutto il personale del 118 del Saut di via Vernieri. Salgono a dieci, con questi ultimi due casi, i nuovi contagi avuti in provincia dall’inizio di giugno. Sono otto, invece, gli attuali positivi, di cui sei in assistenza domiciliare e due ricoverati. La situazione in ogni caso è sotto controllo sul territorio salernitano, anche se il traguardo dei contagiati 0 al momento si allontana almeno di qualche settimana. L’incidenza del virus rispetto ai tamponi quotidiani processati, comunque, negli ultimi 2 mesi si mantiene costantemente intorno allo zero per cento. Una decina di giorni fa erano 10 i positivi complessivi, di cui 3 ricoverati nelle corsie dedicate. Rapportando questi numeri con l’altro report dell’Asl, aggiornato al 18 giugno, si nota che allora erano in tutto 17 i positivi in provincia di Salerno, rappresentativi dell’appena 2,46 per cento del totale dei casi. Erano invece 609 le persone uscite dall’incubo coronavirus (88,01 per cento del totale), mentre restano fermi a 66 i decessi. Di questi, il 65 per cento è compreso nella fascia d’età che va dai 70 ai 90 anni. Il primo giugno le persone ancora alle prese con il virus erano 89, così come i guariti, che erano 530.

Fonte Il Mattino