Salerno, Polizia contro la droga: arrestato spacciatore

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Volante della Questura ha proceduto all’arresto di C.V. del 1963 per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, annoverante pregiudizi di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro la persona, è stato controllato nella mattinata dagli agenti della sezione Volanti in questa Piazza della Concordia mentre a bordo del suo furgone stava effettuando una consegna di stupefacente ad un tossicodipendente, S.A. del 1993, che veniva anch’esso controllato e sanzionato amministrativamente. Nell’occorso, C.V. cercava di sottrarsi al controllo e di disfarsi della sostanza stupefacente ma senza riuscire nel suo intento, attesa la prontezza degli operatori di Polizia che immediatamente provvedevano a bloccavano. Effettuata la perquisizione, gli agenti rinvenivano trentuno piccoli involucri in cellophane termosaldati, che risultavano contenere sostanza ad azione stupefacente del tipo cocaina ed eroina. Veniva, inoltre recuperata anche la somma di circa €.1000,00 in banconote di piccolo taglio, sicuro provento dello spaccio dello stupefacente .

Si procedeva, quindi, all’arresto dello spacciatore che veniva posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, in attesa del proseguimento della procedura, ne disponeva l’accompagnamento presso la casa circondariale di Fuorni.