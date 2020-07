Salerno, polemiche per servizio ai privati per il controlli delle spiagge libere: uno spreco da 47 mila euro

Salerno polemiche per servizio ai privati per il controlli delle spiagge libere, uno spreco 47 mila euro . Per Enzo Napoli è una «scelta coraggiosa». Per Antonio Cammarota è uno «sperpero di denaro pubblico». Al centro della contesa tra il sindaco di Salerno e il capogruppo consiliare de La Nostra Libertà ci sono i vigilantes delle spiagge libere. Il servizio di vigilanza, affidato dal Comune agli uomini dell’Arechi Security Service per garantire il rispetto delle regole anti Covid-19 sugli arenili pubblici della città, sarà al centro della prossima riunione della commissione Trasparenza, presieduta dallo stesso Cammarota. Sono bastati due giorni di attività degli otto vigilantes per far scattare la polemica. «Nel momento in cui il servizio di vigilanza sulla spiaggia ai fini sanitari anti Covid e quindi di sicurezza pubblica poteva essere affidato ai vigili urbani o alla Protezione civile – polemizza il consigliere Cammarota – sorprendentemente vengono pagati 47mila euro oltre Iva per affidare a privati un servizio delicato». E precisa: «Era auspicabile che il controllo della sicurezza sanitaria e quindi dell’ordine pubblico avvenisse a opera di personale in divisa pubblica, come convenuto in sede di commissione consiliare e dallo stesso assessore competente, o anche utilizzare progetti presentati da diversi consiglieri comunali di maggioranza». Insomma, non è solo il merito della scelta che non piace, ma anche il metodo: l’aver operato senza tener conto delle proposte dei consiglieri. «È opportuno approfondire la vicenda nelle sedi competenti, come chiederò di fare in commissione Trasparenza, sia per l’evidente sperpero di denaro pubblico rispetto all’affidamento interno e per i disservizi denunciati, sia conclude Cammarota – per evitare illazioni in ordine alla contiguità dei tempi con le prossime elezioni regionali».

IL PRIMO CITTADINO

Di tutt’altro avviso il sindaco Napoli. Che loda l’aver raggiunto «un equilibrio quanto mai complesso» riuscendo a «garantire che le spiagge libere restino completamente libere» e, al contempo, «la massima sicurezza ai bagnanti». Il primo cittadino spiega: «La coraggiosa scelta del Comune è stata quella di ridurre al minimo limitazioni, pur adottate non senza polemiche e disagi altrove». Per il sindaco Salerno «punta sul senso di responsabilità personale e collettiva senza trascurare i controlli. In tale prospettiva rimarca – è positivo anche il debutto del servizio dei vigilantes che lungo l’arenile hanno svolto opera di persuasione nei confronti dei bagnanti scongiurando situazioni di particolare criticità in collaborazione con polizia municipale e Protezione civile». Il sindaco lancia anche un appello, l’ennesimo: «La pandemia non è stata sconfitta. I pericoli di contagio sono ancora altissimi, ancor più che nella fase del lockdown. Spetta a ciascuno di noi adottare, in spiaggia e ovunque, comportamenti responsabili per tutelare la salute nostra, dei nostri cari e della collettività».