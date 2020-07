Una donna stava passeggiando tranquillamente quando è stata colta da un malore . La donna sui cinquanta anni si trovava nel centro storico come riporta oggi il quotidiano” la Città” . Purtroppo pur se soccorsa in maniera tempestiva i soccorsi sono stati inutili . La causa del decesso è da indagare ma non si esclude un infarto che non ha lasciato scampo alla vittima.