Salerno. Il virus non si ferma: altri quattro positivi nel quartiere Carmine, undici i casi. Continua ad allungarsi la lista dei contagi nel salernitano. Ai sei di venerdì, infatti, si aggiungono gli altri quattro casi di ieri. Di questi, due sono riconducibili a Salerno città. Si tratta dell’ufficiale giudiziario della Corte d’Appello risultato già positivo al test sierologico, e dellamoglie del caso emerso in via Calenda, già ricoverata insieme al marito al covid hospital di Scafati. Gli altri due infetti, invece, sono a Capaccio, una persona legata all’autista 58enne, e una consigliera comunale di San Giovanni a Piro. Si aggiorna con un nuovo contagio il focolaio nel quartiere Carmine, che raggiunge così quota 11. A risultare positiva è anche lamoglie del 56enne di via Calenda, indicato in un primo momento come dipendente delle poste. La donna, in attesa del tampone, era già ricoverata in via precauzionale all’ospedale di Scafati, insieme al marito, perché presentava febbre alta. Anche l’uomo, al suo arrivo, presentava febbre alta ed affanno. Entrambi sono ricoverati nel reparto di malattie infettive, dove restano sotto osservazione altri undici malati covid trasferiti nell’ultima settimana.

L’ESCALATION Nel giro di una settimana, al Carmine, si contano già undici infettati. Parliamo di una dipendente di una banca in via Prudente e del titolare di un bar in via Don Bosco, emersi l’altro sabato. Successivamente è giunta anche la conferma per un amico di quest’ultimo. Qualche giorno prima, invece, c’era stato il caso di un pasticciere di Battipaglia, che lavora in un bar a via De Granita, a circa 600 metri dalla filiale e dall’altro esercizio. Sempre qui è risultata positiva, l’altro giorno, la moglie del titolare. A questi si aggiungono tre nuovi positivi riconducibili al bar di via De Granita (il marito e due figli della barista), un positivo collegabile al titolare del bar di via Don Bosco, attiguo alla banca dove emerse il caso della dipendente sabato scorso, e i coniugi di via Calenda. L’altro contagio in città, invece, interessa l’ufficiale giudiziario della Corte d’Appello che svolge attività di notifiche ed esecuzioni all’esterno. L’uomo, presentando sintomi tipici del covid-19, l’altro giorno è stato trasportato al Ruggi, dove è risultato positivo al test sierologico. In via precauzionale, venerdì, è stata disposta anche l’immediata chiusura dell’ufficio. Ieri mattina, poi, è giunta la conferma dal tampone faringeo. Nel frattempo, l’Asl ha provveduto a sanificare i locali dell’ufficio Nep (dove il funzionario presta servizio) e già domani gli uffici potranno essere regolarmente aperti.

LE VERIFICHE Intanto si stanno facendo i tamponi ai contatti. Oltre al centro, altri casi a Salerno interessano un gestore di un punto vendita di prodotti caseari nella zona orientale, una dottoressa del poliambulatorio di Pastena e il marito, una senegalese proveniente da Caserta e un bengalese, mentre in provincia abbiamo un 59enne di San Valentino Torio, un uomo di Angri e un contagiato a Cava de’ Tirreni, nella frazione di Passiano, che si aggiungono ai casi di Casal Velino (anziana 89enne, badante e figlio) e dell’autista di Capaccio, per il quale sono risultati positivi anche la moglie, il genero, la madre e un’amica della figlia impiegata come salumiera in un supermercato della zona. Ieri, poi, è giunta la conferma anche per il fidanzato 26enne di quest’ultima. Un nuovo caso di positività, infine, si registra a San Giovanni a Piro e interessa una consigliera comunale. Intanto continua a crescere il numero di positivi al polo covid di Scafati, dove restano sotto osservazione quindici malati. Oltre a quelli trasferiti nell’ultima settimana, ieri si sono aggiunti il 64enne di Salerno ed un bengalese. Ci sono quindi i coniugi di Salerno. Un altro caso sospetto è arrivato al pronto soccorso venerdì: un paziente oncologico residente nell’Agro, trasferito dall’ospedale di Pagani perché aveva manifestato febbre alta ed affanno. Fortunatamente è risultato negativo al virus e nel pomeriggio è stato nuovamente trasferito all’Andrea Tortora. Restano gravi le condizioni del pensionato 89enne di Nocera Superiore, ri-positivizzatosi e poi risultato negativo l’altro giorno, ricoverato nel reparto di terapia intensiva respiratoria.

Fonte Il Mattino