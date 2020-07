Salerno. I vigilantes del mare tra ironia e sicurezza

Il nuovo servizio. Il pattugliamento delle spiagge (aggiudicato dall’Istituto di vigilanza privata Arechi service) è iniziato ieri mattina e continuerà fino al 10 settembre. Gli addetti presidieranno gli arenili tutti i giorni, dalle 9 e 30 fino alle 17. Per il “debutto” i vigilantes sono arrivati almeno un’ora dopo il previsto perché si è tenuta una riunione operativa nella quale sono state spiegate le ultime regole e la destinazione nelle aree di competenza degli gli otto guardiani anti-Covid19. «Finora – spiega uno degli addetti – le persone si sono dimostrate disponibili. Non stiamo avendo alcun problema, si dovrà vedere nei prossimi giorni». I vigilantes non hanno il potere di multare i bagnanti ma solo di sollecitarli al rispetto delle distanze per scongiurare il contagio da coronavirus. Devono assicurasi, spiega uno di loro – «che sia rispettata la distanza di almeno tre metri tra gli ombrelloni. E, nel caso la situazione lo richiedesse, si deve chiedere il supporto della polizia municipale ». Intanto, per tutta la mattina – così come è stato anche nel periodo del lockdown un’auto della Protezione civile ha attraversato la città ricordando, attraverso il megafono, di rispettare tutte le norme anti contagio.

Tra scetticismo e sicurezza. «Ci voleva un po’ di controllo. Anche la sola presenza dei vigilantes è rassicurante. A Baronissi abbiamo trascorso il periodo di chiusura rispettando in maniera rigida tutte le regole ed è stato giusto così. Ora non bisogna fare errori», commenta Miriam Giliberti in spiaggia con il marito e la piccola Dayana di 15 mesi. Di parere differente Marco Petrone: «Penso che una sola persona possa fare ben poco. Oggi è una giornata ventilata – commenta guardando verso le nuvole che si addensano – e molti si sono scoraggiati. Bisognerà capire che cosa riusciranno a fare quando ci sarà il pienone e rispettare le distanze sarà praticamente impossibile ». La presenza di un vigilante, commenta Maria Imperato, «è un segnale positivo e comunque è una presenza che ricorda a tutti la necessità di essere prudenti anche quando siamo in spiaggia. Ora manca anche una vigilanza notturna perché dopo una certa ora qui ognuno fa quello che vuole». I controlli sulle spiagge creano qualche preoccupazione anche tra i vari venditori ambulanti, presto rassicurati: «Sono qua per il distanziamento chiarisce una donna a un venditore di orologi – . Potete stare tranquilli».

Il saluto del sindaco. Inizialmente, l’amministrazione aveva studiato una soluzione