Salerno e Costiera l’Humanitas esce dalla gara per il 118 “Guerra fra poveri” . Una cosa che riguarda da vicino la Costiera amalfitana e il Cilento, visto che da Amalfi a Positano fino ad Agropoli comunque serve l’assistenza estiva, il mare frequentato anche dopo il coronavirus covid-19, manca ancora il presidio estivo in Costiera amalfitana, ma dietro l’emergenza in Campania ci sono situazioni dubbie come scrive su Il Mattino Sabino Russo

«Diciamo basta a questo sistema, per questo motivo ci tiriamo fuori dalla contesa». Pesa come un macigno la rinuncia dell’Humanitas, una delle associazioni di volontariato storiche del territorio e tra le più attrezzate, dalla gara dell’Asl per l’assegnazione dei lotti per il servizio 118. Una scelta dettata dai dubbi sui requisiti richiesti dal bando e dalla necessità di fare chiarezza su un settore che mostra diverse «zone d’ombra». «Siamo stati quelli che hanno iniziato l’emergenza, perché prima non esisteva il 118 spiega il presidente Roberto Schiavone Siamo nati in epoca non sospetta, quando la gente ci regalava 5-10 mila lire per i servizi resi. Oggi c’è una guerra tra poveri. All’interno delle associazioni ce ne sono alcune che vanno reclutando volontari dalle altre con proposte allettanti. In questo momento di covid, così delicato, si decide poi di rifare la gara per il 118, con tutta una serie di parametri che stentiamo a capire». Gli automezzi, ad esempio, non devono essere immatricolati da più di cinque anni e avere un chilometraggio superiore ai 150mila chilometri. All’interno deve esserci specifico materiale sanitario. Alle associazioni poi, viene anche indicato un «tetto massimo rendicontabile» di 25mila euro al mese. È escluso l’istituto dell’avvalimento, che consente di avvalersi dei requisiti di un altro operatore, che permette di evitare che le gare le vincano sempre gli stessi con fatturati più alti.

LA RABBIA

«Non riusciamo a capire la richiesta di tutti questi requisiti continua È come se qualcosa andasse in modo diverso. Il direttore generale Iervolino è una persona molto più che perbene. Ascolta, capisce i problemi, ma ho l’impressione che non riesca a combattere regole che sono al di sopra di lui. La gara precedente, che era stata fatta come si deve e a cui aveva partecipato mezza Italia con certi criteri e certe cose, fu annullata dopo che avevamo superato tutta una serie di problematiche. Poi, guarda caso, alcune associazioni non erano state ammesse alla gara perché avevano i requisiti sbagliati e tutto è stato annullato». Parliamo di un bando complessivo da 56 milioni di euro, suddiviso in 15 lotti a carattere territoriale, della durata di due anni, con l’opzione per un ulteriore rinnovo di 12 mesi, riservato alle organizzazioni di volontariato e alla Croce Rossa Italiana. Quello della gara per il servizio 118 è però solo uno dei problemi che interessano la rete del volontariato, che non interessa solo il primo soccorso, ma anche altri ambiti, come la protezione civile, difesa dell’ambiente, antincendio, i servizi sociali. «Guarda caso, molte di queste associazioni fanno come unica attività l’emergenza tuona Schiavone C’è da fare chiarezza nel settore. Tutti lo sanno, ma tutti fanno finta di non saperlo, soprattutto quando si tratta di persone che dovrebbero far funzionare certe regole. Allora non va bene. Bisogna avvisare le autorità competenti che c’è un problema nel sistema. Ad Agropoli, ad esempio, dove avevamo 4 ambulanze, una mattina, agli inizi di agosto, al cambio di turno, non si presentò né il medico, né l’infermiere né l’autista. L’Asl ci chiamò, perché la situazione rappresentava un reale rischio, e ci sostituì dopo 45 minuti con altre 2 associazioni, che avevano gli stessi autisti, medici e infermieri che dovevano montare con noi. Sono stato anche sentito su questa cosa, ma non so dove è andata a finire. La stessa cosa, dopo una settimana, si è ripetuta a Campagna, Santa Maria di Castellabate e Polla. Ci è rimasta solo Salerno, Eboli e Sala Consilina, dopo che avevamo 14 postazioni. Per questo motivo oggi diciamo basta con questo sistema, aspettando tempi migliori» È partito il primo luglio, nel frattempo, a Salerno, Pontecagnano, Vietri sul Mare e zone collinari, il servizio «Pronto, medico a domicilio», promosso da Humanitas e dai Centri Verrengia.