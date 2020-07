Salerno. Dottoressa del 118 positiva al Coronavirus, esami negativi su colleghi e familiari. Si attende solo l’esito del tampone effettuato alla sorella

Una dottoressa del 118 in servizio presso il Psaut di Via Vernieri era risultata positiva al Coronavirus. Le sue condizioni sono buone ed avrebbe accusato solo dei sintomi leggeri scomparsi nell’arco di una giornata. Da lunedì scorso il medico si trova in isolamento presso la propria abitazione. Immediatamente sono stati eseguiti i tamponi ai 48 colleghi del medico che, fortunatamente, hanno dato esito negativo. Negativi anche i tamponi effettuati sui familiari della dottoressa. Si attendo solo l’esito del tampone eseguito sulla sorella del medico che fino ad ora non si era riusciti a contattare poiché si trovava fuori città per un periodo di ferie