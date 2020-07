Salerno, dietro front: via libera a “Luci d’artista” con alcune limitazioni

È stata approvata la delibera per Luci d’Artista 2020. Si terrà regolarmente la kermesse natalizia salernitana come stabilito nella giornata di ieri, giovedì 30 luglio, dalla giunta comunle.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’Ente ha stanziato la cifra di 671mila euro per una edizione che, inevitabilmente, sarà in forma ridimensionata. Possibile infatti che le opere luminose vengano installate solamente nelle vie principali della città. Un modo per dare continuità all’ormai abituale evento nel rispetto delle norme anti-Covid.