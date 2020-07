Salerno – Costiera Amalfitana. Ecco i nuovi orari dei collegamenti via mare in vigore dal 4 luglio. Dal prossimo sabato, il 4 luglio 2020, Travelmar riprenderà il servizio di collegamento via mare tra Salerno e la Costiera Amalfitana. Moltissime le corse che consentiranno di spostarsi senza problemi, ammirando il mare e non appesantendo il tratto di strada della Statale 163.

I traghetti partiranno da Salerno con fermate a Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano. Di seguito i nuovi orari in vigore da questo fine settimana: