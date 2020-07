Salerno. Contrasto allo spaccio di droga nel comune di Eboli: la polizia sequestra cocaina e telecamere.

Questo pomeriggio, personale della Squadra Investigativa del Commissariato P.S. di Battipaglia (SA), a seguito di un’intensa attività info-investigativa, nel Comune di Eboli, alla via Sacro Cuore – zona 167, procedeva al controllo di un’autovettura Lancia Y e delle sue occupanti, M. C. di anni 45, pregiudicata, disoccupata, e di altra donna.

Da subito, M.C. manifestava agitazione e timore tanto da insospettire il personale operante che, nella fattispecie, decideva di effettuare le relative operazioni di perquisizione veicolare e domiciliare.

Presso l’abitazione della 45enne, precisamente nella sua camera da letto, veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 17 involucri di carta cellophane (c.d. dosi) e il restante in pietra per un peso complessivo di grammi 16, un bilancino digitale perfettamente funzionante, un telefono cellulare e la somma di denaro superiore a euro 1000 (mille) composta da banconote di piccolo taglio, ritenuta compendio dell’attività delinquenziale.

Veniva, altresì, rinvenuto e sequestrato un sistema di video-sorveglianza esterno ed interno munito di n. 4 telecamere e di un server per la registrazione delle immagini, apparecchiatura utilizzata dalla pusher per monitorare l’intera area circostante l’abitazione, ovvero al fine di verificare la presenza degli assuntori/acquirenti e degli equipaggi delle Forze dell’Ordine.

In virtù di quanto accertato, la 45enne veniva tratta in arresto per detenzione di stupefacente ai fini dello spaccio e, dopo le formalità di rito, accompagnata presso la propria abitazione per ivi rimanervi in regime degli arresti domiciliari, giusto provvedimento del P.M. di turno.