Salerno, cinghiali in città: distrutti bidoni della spazzatura

A minacciare i residenti di Salerno, oltre al virus che nel quartiere Carmine in particolare ha chiuso in casa i cittadini timorosi ci sono i cinghiali. Ormai da parecchi mesi e notti i cittadini devono convivere con questi animali pericolosi. per l’incolumità pubblica. I residenti di Via Silvio Pellico sono furiosi per questa presenza indesiderata. Gli animali infatti danneggiano i cestini dell’immondizia. Non solo a Roma quindi si è assistito a scene del genere. Gli abitanti quindi rivolgono un appello accorato all’amministrazione che prenda gli opportuni provvedimenti e ponga un argine a questa situazione.