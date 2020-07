Salernitana:sarà rivoluzione in attacco: Jallow, Cerci e Giannetti verso l’addio

Ad oggi è Djuric l’unico attaccante sicuro di restare a Salerno. Salgono le quotazioni di Gondo

La Salernitana attuale continua a convincere sul campo e cerca in modo serio punti importanti per conquistare i playoff, ma il club granata è già impegnato in valutazioni riguardanti la squadra che verrà. Una formazione, la Salernitana del prossimo anno, che potrebbe presentare una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo, con Milan Djuric che è attualmente l’unico calciatore sicuro al 100% di restare in granata. Con ogni probabilità, invece, sarà lontano da Salerno il futuro di Niccolò Giannetti, Lamin Jallow e Alessio Cerci. L’attaccante gambiano è ormai certo di andare via (come confermato dall’agente qualche mese fa), e rimane comunque un profilo interessante per diverse squadre della categoria: non a caso, Cremonese e Pescara non hanno mai nascosto l’interesse per l’attuale numero 10 granata. Lo stesso vale anche per Giannetti, che quest’anno è stato un autentico fantasma e, pur se con un solo anno alle spalle, difficilmente resterà in granata: come Jallow, anche l’attaccante senese piace al neopromosso Vicenza; per Cerci, il discorso è molto semplice: le valutazioni fisiche sono ormai chiare, il calciatore non ha mai convinto e, pur mostrando voglia di rimettersi in gioco, rappresenta largamente più un peso che un valore aggiunto. Possibilità di permanenza minime, dunque l’ipotesi più plausibile è che l’attaccante di Valmontone non resti per una seconda stagione a Salerno come da contratto. Tutta da definire, invece, la situazione relativa a Cedric Gondo: il giovane attaccante scuola Fiorentina sta ben figurando alla corte di Ventura denotando un’ottima crescita, e dimostrando -seppure a tratti – di poter giocare in Serie B su discreti livelli. Proprio per queste ragioni, il prestito dalla Lazio potrebbe essere prolungato per un’altra stagione: soluzione che peraltro accontenterebbe tutte le parti in gioco.