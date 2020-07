Salernitana-Empoli, dirige Ghersini. Precedenti positivi per i granata, ma attenzione alle espulsioni

Sarà il signor Davide Ghersini di Genova a dirigere la sfida di venerdì sera all’Arechi tra Salernitana ed Empoli. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Daniele Marchi di Bologna. Quarto uomo sarà il signor Lorenzo Illuzzi di Molfetta.

Ghersini ha già arbitrato una gara dei granata in questa stagione: la sfida del 29 settembre a Livorno finita 2-3. Per altri precedenti bisogna tornare molto più indietro. Nell’ottobre 2017 ha diretto Novara-Salernitana, anche questa finita con il successo degli ospiti per 3-2. Nelle due stagioni precedenti altre quattro direzioni del Cavalluccio, contro Spal, Bari, Brescia e Crotone, in queste nessun altro successo per la Bersagliera, anzi tre espulsioni ai suoi danni. Il bilancio complessivo rimane comunque positivo e recita due vittorie, tre pareggi e una sconfitta.

Quest’anno l’arbitro genovese ha arbitrato anche due gare dell’Empoli, la prima di campionato in casa del Chievo (1-1) e un’altra trasferta in Campania, a Benevento (2-0). Niente vittorie quindi per gli azzurri con Ghersini in questa Serie B.

Di seguito le altre designazioni arbitrali valevoli per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2019/20:

ASCOLI – PORDENONE

SERRA

LANOTTE – SCARPA

IV: DIONISI

CHIEVOVERONA – CITTADELLA

MARINI

TARDINO – MOKHTAR

IV: DE TOMMASO

COSENZA – PISA

RAPUANO

CAPALDO – DI GIOIA

IV: DE SANTIS

CREMONESE – SPEZIA

MASSIMI

CIPRESSA – PERROTTI

IV: PRONTERA

V.ENTELLA – PERUGIA

ROS

MUTO – PAGLIARDINI

IV: GARIGLIO

FROSINONE – BENEVENTO

SOZZA

AVALOS – PAGNOTTA

IV: AYROLDI

LIVORNO – CROTONE h. 18.45

CAMPLONE

GROSSI – MACADDINI

IV: MERAVIGLIA

TRAPANI – PESCARA

BARONI

SECHI – BERCIGLI

IV: SANTORO

VENEZIA – JUVE STABIA

SACCHI

SCHIRRU – RASPOLLINI

IV: AMABILE