Salernitana, appuntamento col destino e con…i tifosi: venerdì sera gli ultras scorteranno il pullman all’Arechi

Il mondo ultras granata venerdì sarà fisicamente presente fuori dai cancelli dello stadio Arechi per sostenere la squadra nel delicato match interno contro lo Spezia. E’ iniziata – infatti – la mobilitazione social dell’intera tifoseria granata in occasione del match che potrebbe dare a Milan Djuric e compagni l’accesso agli spareggi promozione.

E proprio dai social che parte l’appello: in una piccola nota il mondo ultras invita tutti i tifosi del cavalluccio ad essere presenti venerdì sera per aspettare l’arrivo del pullman (o scortarlo) e che trasporterà i calciatori granata allo stadio Arechi, così da poter trasmettere loro la giusta dose di carica per il match, molto probabilmente, più importante degli ultimi anni. Così i tifosi, nonostante l’assenza sui gradoni dell’impianto sportivo (per rispettare il protocollo anti-covid), non vogliono lasciare “sola” la Bersagliera, che proprio venerdì ha un appuntamento importante con il destino.