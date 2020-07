Salernitana a caccia del colpo in trasferta per avere certezze playoff: blitz esterno manca da gennaio

Archiviata l’importante vittoria arrivata contro la Juve Stabia, ora la Salernitana è chiamata a riprendere a vincere anche fuori casa. Con il fattore campo quasi del tutto annullato dall’assenza di tifosi sugli spalti, la partita di Ascoli rappresenta una occasione invitante per tornare a centrare i tre punti anche in trasferta. La Salernitana di Ventura non riesce nel colpo esterno dallo scorso 19 gennaio quando si impose sul Pescara. Dopo quella partita è arrivato un solo punto in cinque partite esterne. Troppo poco per una squadra che punta ad un piazzamento nei play-off e che ha davanti a sé un finale di stagione a dir poco complesso, almeno sulla carta.

Un digiuno di vittorie esterne legato, anche, allo scarso rendimento degli attaccanti. Oltre a non fare punti, la Salernitana non segna in trasferta dal derby di Benevento (gol di Djuric, era il 2 febbraio), restando a secco contro Chievo, Frosinone, Perugia e Virtus Entella. Numeri che fanno riflettere Ventura che spera anche in un pizzico di fortuna. In passato al “Del Duca” la Salernitana si è spesso risvegliata, l’ultima volta nel febbraio del 2019 quando i granata di Gregucci si imposero per 4-2 con Jallow che realizzò una doppietta. Altra vittoria il 3 marzo del 2018 con una doppietta di Bocalon nel 3-1 finale. Nel 2009 invece, sotto la gestione Lombardi, una doppietta di Ganci permise alla Salernitana di muovere un passo importantissimo verso la salvezza contro l’undici allenato all’epoca da Franco Colomba.