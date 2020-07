Romantica cena a suon di musica al Restaurant Calajanara a Conca dei Marini

La costiera amalfitana sta riaprendo le porte all’accoglienza: tanti gli alberghi e i ristoranti che in questi giorni hanno dato il via alla stagione estiva, con mascherine, distanziamenti e misure generali di protezione. A seguito del lungo periodo di quarantena, l’Hotel Conca Azzurra, situato a ridosso dell’ingresso per accedere alla Grotta dello Smeraldo, a Conca dei Marini, dopo aver ripreso il servizio ricettivo, inaugura l’estate 2020 a suon di musica con una cena romantica al Restaurant La Calajanara, dove gentilezza e cortesia rappresentano solo alcuni dei tanti pregi che caratterizzano questa magnifica struttura . Sabato 4 luglio sarà infatti organizzata una serata all’insegna del relax, con musica e tanto altro per ammirare il tramonto dalla terrazza di uno dei posti più incantevoli della nostra costiera, trascorrendo così un weekend unico nel suo genere. Un’immancabile occasione per conoscere ed essere coccolati dai padroni di casa.

Per info contattare 089831610 oppure 089831542