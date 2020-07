ROBERTO DE SIMONE Tra le pieghe della Storia

Napoli festeggia gli 87 anni del maestro Roberto De Simone con il concerto Tra scrittura e trascrittura, che si terrà il 26 luglio al San Carlo: qualche giorno prima, dal 23 luglio, sarà disponibile l’ultimo libro del maestro, Tra le pieghe della Storia, pubblicato nella collana dei Quaderni della rivista Oebalus. Studi sulla Campania nell’Antichità diretta da Felice Senatore. Si tratta di un volume che raccoglie le conversazioni tenute negli ultimi anni dal Maestro con i curatori, lo storico dell’antichità Alessandro Pagliara e la musicologa Anita Pesce. Il volume contiene anche testi editi, ormai irreperibili, come Le guarattelle fra Pulcinella, Teresina e la Morte e testi inediti, come Repito, sciamanesimo e possessione nell’immaginario musicale di Monteverdi (saggio introduttivo alla revisione dell’Orfeo realizzata dal Maestro) e gli Appunti per una sommaria lettura della Giovanna D’Arco, opera composta da Roberto De Simone nel corso dell’ultimo anno. L’idea del libro è nata durante la pandemia di questi mesi, «la sua elaborazione – come si legge nell’Avvertenza al libro a firma di Pagliara e Pesce – riflette tappe nodali della produzione e della riflessione dell’Autore tra l’inizio del nuovo millennio e i giorni nostri»: sono «otto tessere» di un mosaico, «un attento gioco – come sempre in De Simone – di anticipazioni, riprese tematiche, rimandi interni, diverse angolazioni da cui un determinato tema è fatto oggetto di metamorfosi proteiformi, secondo le tecniche di una sapiente arte della variazione di cui l’Autore è maestro». Grande spazio è dato anche alle riflessioni del Maestro sulla tradizione popolare, sull’etnomusicologia, sull’opera del grande antropologo Ernesto De Martino e su quella di Pier Paolo Pasolini, per il quale il Maestro compose un Requiem nel 1985. Il raffinato volume ha come Epilogo il testo, ironico e drammatico, scritto dal Maestro durante la quarantena, quando «ciascuna camera di casa era diventata cella carceraria dell’arresto globale». Un libro imprescindibile «per chi ama la Storia del proprio paese e ama l’opera del Maestro De Simone» (F. Senatore, dalla Nota editoriale).

Roberto De Simone

Tra le pieghe della Storia

conversazioni con Alessandro Pagliara e Anita Pesce

immagini di Gennaro Vallifuoco

F.to 14×20, pp. 208

casa editrice Scienze e Lettere, Roma

Prezzo copertina: € 38,00

ISBN 9788866871835